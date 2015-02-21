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سر العلاقة بين أحمد الفيشاوي وطليقة عمرو دياب

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سر العلاقة بين أحمد الفيشاوي وطليقة عمرو دياب سر العلاقة بين أحمد الفيشاوي وطليقة عمرو دياب

الجمعة 20-02-2015 17:12

علاقة غريبة نشأت في ظروف غامضة بين الممثل المصري أحمد الفيشاوي والممثلة رضا طليقة المطرب .
يأتي ذلك في إطار أحداث فيلمهما الجديد "خارج الخدمة" المقرر عرضه في دور العرض المصرية يوم 25 فبراير الجاري.
فيلم "خارج الخدمة" يقدم إثارة نفسية تأخذ المشاهدين في رحلة عبر علاقة غريبة تنشأ بين نقيضين، وهما سعيد الذي يقوم بدوره الفيشاوي الذي يعيش حياة بائسة تقترب من حياة المشردين، وهدى وتقوم بدورها شيرين التي تعيش وحيدة وكل ما تفعله في الحياة هو المراقبة فقط، والفيلم يقوم بإخراجه محمود كامل.

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سيدتي

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