بالفيديو: مغني "راب" يضرب معجبة على المسرح

اعتقلت السلطات الأمريكية مغني "الراب" وعازف الجيتار، Afroman ، بعد أن أقدم على الاعتداء بالضرب المبرح على إحدى معجباته، بسبب صعودها للرقص إلى جانبه على المسرح.

وفي التفاصيل أنه عندما اقتربت الفتاة من المغني البالغ من العمر 40 عاماً لترقص بجانبه على المسرح باغتها بلكمة قوية على وجهها، ما أدّى إلى طرحها أرضاً على الفور، وسط اندهاش الجمهور من فعله، فيما لم يكن من الفتاة إلا أن نهضت وغادرت المسرح، بعد أن رقصت قليلاً لتحفظ ماء وجهها. وقد حاول صديقها محاسبة Afroman الذي خلع الجيتار ولوّح به مهدّداً الشاب.

الفتاة المعتدى عليها تقدّمت ببلاغ ضدّ المغنّي، فاعتقلته الشرطة لحظة خروجه من مكان الحفل، ولم تُطلق سراحه إلا بعد دفع غرامة بلغت 330 دولاراً.