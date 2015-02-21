أخبار عاجلة

سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في مصر -
بالفيديو.. خالد قمر: مرتضى منصور جابلي شيخ سعودي لـ«فك النحس» -
الشيخ يتحدث عن مستقبله مع الأهلي.. هل ينتقل إلى الزمالك؟ -
سعر الدولار اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك وانخفاض كبير بالسوق السوداء -
فضيحة تلاعب في إسبانيا طرفها برشلونة.. وإنريكي: أصبحنا ضحية للابتزاز -
أهالي يقطعون الطريق الزراعي في قنا -
محافظ القليوبية يعتمد 7 ملايين جنيه لتطوير وتجميل شارع 15 مايو في شبرا الخيمة -
أسامة كمال: الدول تُبنى بـ«التبرعات والفكة» -
فيديو| الشيخ: الأهلي رفض شرائي بـ200 ألف جنيه.. ودفعت 2 مليون للعب له -
مساء dmc - حلقة الثلاثاء 4-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة الأمريكية" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

وفاء عامر:أمثل بفلوس زوجي ولي الشرف

Google+ Print
وفاء عامر:أمثل بفلوس زوجي ولي الشرف وفاء عامر:أمثل بفلوس زوجي ولي الشرف

السبت 21-02-2015 07:50

قالت الفنانة المصرية وفاء عامر إنها لا تجد أي حرجا أو مشكلة في إنها تمثل بـ فلوس زوجها المنتج محمد فوزي حاليا،من خلال مسلسل"شطرنج"،وقالت في لقاء تليفزيوني لها مؤخرا إنها لها كل الفخر والشرف في أن تمثل في عمل من إنتاج فوزي،وتجسد وفاء من خلال المسلسل شخصية زوجة ضابط شرطة يمتلك فريق عمل متميز، يواجه سلسلة جرائم يقوم بها مجرم خطير بارعة في التخطيط لجرائمه،مما يخلق حالة من صراع بين الطرفين.

والمسلسل عن قصة من تأليف حسام موسى،وإخراج محمد حمدي،ويشارك في بطولته كل من ريم البارودي،ونضال الشافعي،وميس حمدان،ويبلغ عدد حلقاته 60 حلقة،وتدور أحداثة في إطار تشويقي بوليسي.

على النطاق السينمائي تواصل وفاء حاليا تصوير مشاهدها في فيلم "الليلة الكبيرة"مع المخرج سامح عبد العزيز.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي