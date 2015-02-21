وفاء عامر:أمثل بفلوس زوجي ولي الشرف

قالت الفنانة المصرية وفاء عامر إنها لا تجد أي حرجا أو مشكلة في إنها تمثل بـ فلوس زوجها المنتج محمد فوزي حاليا،من خلال مسلسل"شطرنج"،وقالت في لقاء تليفزيوني لها مؤخرا إنها لها كل الفخر والشرف في أن تمثل في عمل من إنتاج فوزي،وتجسد وفاء من خلال المسلسل شخصية زوجة ضابط شرطة يمتلك فريق عمل متميز، يواجه سلسلة جرائم يقوم بها مجرم خطير بارعة في التخطيط لجرائمه،مما يخلق حالة من صراع بين الطرفين.

والمسلسل عن قصة من تأليف حسام موسى،وإخراج محمد حمدي،ويشارك في بطولته كل من ريم البارودي،ونضال الشافعي،وميس حمدان،ويبلغ عدد حلقاته 60 حلقة،وتدور أحداثة في إطار تشويقي بوليسي.

على النطاق السينمائي تواصل وفاء حاليا تصوير مشاهدها في فيلم "الليلة الكبيرة"مع المخرج سامح عبد العزيز.