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بان كي مون يدعو نيجيريا إلى المحافظة على التواريخ الجديدة للانتخابات العامة

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بان كي مون يدعو نيجيريا إلى المحافظة على التواريخ الجديدة للانتخابات العامة بان كي مون يدعو نيجيريا إلى المحافظة على التواريخ الجديدة للانتخابات العامة

بان كي مون

حث الأمين العام بان كي مون حكومة نيجيريا واللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات على ضمان الحفاظ على التواريخ الجديدة للانتخابات في نيجيريا، وذلك بعد تأجيل الانتخابات العامة في البلاد إلى الثامن والعشرين من آذار والحادي عشر من نيسان.

وفي هذا الشأن قال ستيفان دو جريك المتحدث باسم الأمين العا يعرب الأمين العام عن قلقه الشديد إزاء تقارير عن أعمال عنف مرتبطة بالانتخابات. ويحث جميع القادة السياسيين على التمسك بالتزاماتهم بموجب اتفاق أبوجا، والامتناع عن التصريحات المثيرة والإدانة فورا لأية تصريحات من مؤيديهم تشير إلى التحريض على العنف أو التخريب للعملية الانتخابية.

وأشاد بان كي مون بالتقدم الذي أحرزته اللجنة الوطنية المستقلة في التحضير للانتخابات، بما في ذلك توزيع بطاقات الناخبين الدائمة.

وحث جميع المؤسسات الوطنية ذات الصلة على مواصلة العمل مع اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة، لضمان ممارسة جميع الناخبين لحقهم الدستوري في المشاركة في الانتخابات بحرية ودون ترهيب.

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