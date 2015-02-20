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نائبة أمريكية تطالب البيت الأبيض بتقديم مساعدات عسكرية إلى مصر لمواجهة داعش

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نائبة أمريكية تطالب البيت الأبيض بتقديم مساعدات عسكرية إلى مصر لمواجهة داعش نائبة أمريكية تطالب البيت الأبيض بتقديم مساعدات عسكرية إلى مصر لمواجهة داعش

كاي جرانجر

حذرت النائبة الجمهورية البارزة كاي جرانجر، الرئيس الأمريكي باراك أوباما من أنها قد تحجب أموال المساعدات الأجنبية لو أن إدارته لم تزود وحلفاء آخرين من الذين يقاتلون تنظيم داعش بطائرات مقاتلة وأسلحة.

وفي خطاب أرسلته إلى أوباما، قالت كاي جرانجر، التي تتولى رئاسة اللجنة الفرعية للمخصصات المالية للعمليات الخارجية في مجلس النواب الأمريكي، إن مصر تحتاج طائرات من طراز “إف 16″ ودبابات “إم1 أيه1 أبرامز” كانت قد علقتها الإدارة منذ عام 2013، وذلك وفقا لما ذكرته صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية على موقعها الإلكتروني اليوم.

كما حثت النائبة، الإدارة على إعطاء الأولوية لتقديم أسلحة للأردن، وتزويد الأكراد العراقيين بـ”العتاد والتدريبات” من أجل قتال التنظيم المتشدد.

وانتقدت في خطابها، السياسة التي تنتهجها الإدارة حيال هذا الشأن، في حين طالبت الكونجرس بالنظر في طلب تقدم به أوباما للحصول على سلطات رسمية لبدء حملة عسكرية ضد داعش، الذي قتل آلاف المدنيين حين استولى على أراض في العراق وسوريا.

وكتبت جرانجر في خطابها تقول في حين أن مصر والأردن والأكراد يقومون بالرد والدفاع عن أنفسهم ضد أفعال داعش الشنيعة، يتم تعليق المساعدات الأمنية الأمريكية أو تأخيرها بسبب عمليات بيروقراطية وقرارات سياسية غير حكيمة اتخذتها إدارتكم.

وقالت النائبة الأمريكية إنها دعت البيت الأبيض إلى “الإفراج الفوري” عن أسلحة وأموال متبقية إلى مصر، كما قد طالبت بتوفير أسلحة للأردن وضمان توفير المعدات التي تحتاج قوات البيشمركة الكردية إليها.

أ ش أ

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