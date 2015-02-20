تقدم المحامي شحاته محمد شحاته مدير المركز العربي للنزتهة والشفافية بأوراق ترشحه لإنتخابات مجلس النواب القادم ضمن قائمة «صحوة مصر» عن القاهرة والدلتا مرشحا عن الشخصيات العامة ، حيث تضم القائمة الدكتور محمد نور فرحات واجورج إسحاق .
> يذكر أن شحاته له العديد من الجولات القضائية الهامة منها حصوله على حكم قضائي ببطلان بيع أرض توشكي للوليد بن طلال ، وكذل حكم ببطلان الجمعية التاسيسة الأولي وكذلك خاض حملة كبيرة ضد بيع شركة بسكو مصر للأجانب ،كما أنه فجر قضية استحواذ الأجانب على المستفشيات الخاصة .
صاحب حكم بطلان بيع «توشكي»يترشح للبرلمان ضمن قائمة «صحوة مصر»
تقدم المحامي شحاته محمد شحاته مدير المركز العربي للنزتهة والشفافية بأوراق ترشحه لإنتخابات مجلس النواب القادم ضمن قائمة «صحوة مصر» عن القاهرة والدلتا مرشحا عن الشخصيات العامة ، حيث تضم القائمة الدكتور محمد نور فرحات واجورج إسحاق .