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بوتين: لن نستسلم للضغوط الأجنبية

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بوتين: لن نستسلم للضغوط الأجنبية بوتين: لن نستسلم للضغوط الأجنبية

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين – ارشيفية

تعهد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بألا تستسلم بلاده أبدا للضغوط الأجنبية، مضيفا أنه لن يسمح بأن يحقق أحد تفوقا عسكريا على روسيا.

وحذر بوتين في بيان شديد اللهجة للغرب حسبما ذكرت فوكس نيوز الأمريكية اليوم بأن من يفكر في تحقيق تفوق عسكري على روسيا فهو “واهم” ومن يفكر أيضا في ممارسة أية ضغوط على بلادنا.. مضيفا أن الجيش الروسي سيكون لديه دائما الرد المناسب على ذلك.

ووعد الرئيس الروسي بتنفيذ برنامج عسكري عصري وطموح يشمل نشر مئات من المقاتلات الصواريخ والأسلحة الأخرى الجديدة.

وعلى الرغم من الانكماش الاقتصادي الناجم عن انخفاض النفط والعقوبات الغربية على روسيا نتيجة للنزاع في شرق أوكرانيا، ارتفعت ميزانية الجيش الروسي بنسبة الثلث خلال العام الجاري.

أ ش أ

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