أخبار عاجلة

سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في مصر -
بالفيديو.. خالد قمر: مرتضى منصور جابلي شيخ سعودي لـ«فك النحس» -
الشيخ يتحدث عن مستقبله مع الأهلي.. هل ينتقل إلى الزمالك؟ -
سعر الدولار اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك وانخفاض كبير بالسوق السوداء -
فضيحة تلاعب في إسبانيا طرفها برشلونة.. وإنريكي: أصبحنا ضحية للابتزاز -
أهالي يقطعون الطريق الزراعي في قنا -
محافظ القليوبية يعتمد 7 ملايين جنيه لتطوير وتجميل شارع 15 مايو في شبرا الخيمة -
أسامة كمال: الدول تُبنى بـ«التبرعات والفكة» -
فيديو| الشيخ: الأهلي رفض شرائي بـ200 ألف جنيه.. ودفعت 2 مليون للعب له -
مساء dmc - حلقة الثلاثاء 4-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة الأمريكية" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

نائب فلسطيني يطالب بإطلاق سراح طفل مريض من سجون الاحتلال الإسرائيلي

Google+ Print
نائب فلسطيني يطالب بإطلاق سراح طفل مريض من سجون الاحتلال الإسرائيلي نائب فلسطيني يطالب بإطلاق سراح طفل مريض من سجون الاحتلال الإسرائيلي

جمال الخضري

طالب النائب المستقل في المجلس التشريعي الفلسطيني، جمال الخضري، المنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية بالتدخل العاجل والسريع لإطلاق سراح الطفل الفلسطيني الأسير في السجون الإسرائيلية خالد الشيخ “14 عاما”.

وقال النائب الخضري في تصريح صحفي اليوم  إن الطفل خالد الشيخ معتقل منذ قرابة الشهرين وهو مصاب بمرض فقر الدم ويحتاج إلى علاج ومتابعة من الأطباء بشكل متواصل.

وناشد المؤسسات الحقوقية بضوررة القيام بدورها والضغط على إسرائيل للإفراج عن الطفل، وإنقاذ حياته من الموت حسب ما ذكرت شمس نيوز.

وأشار الخضري وهو رئيس اللجنة الشعبية لرفع الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة، إلى تزايد التضامن مع الطفل خالد الشيخ ضمن حملة الحرية لأصغر أسير في العالم، التي أطلقت يوم الثلاثاء الماضي على مواقع التواصل الاجتماعي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا