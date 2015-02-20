نائب فلسطيني يطالب بإطلاق سراح طفل مريض من سجون الاحتلال الإسرائيلي

طالب النائب المستقل في المجلس التشريعي الفلسطيني، جمال الخضري، المنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية بالتدخل العاجل والسريع لإطلاق سراح الطفل الفلسطيني الأسير في السجون الإسرائيلية خالد الشيخ “14 عاما”.

وقال النائب الخضري في تصريح صحفي اليوم إن الطفل خالد الشيخ معتقل منذ قرابة الشهرين وهو مصاب بمرض فقر الدم ويحتاج إلى علاج ومتابعة من الأطباء بشكل متواصل.

وناشد المؤسسات الحقوقية بضوررة القيام بدورها والضغط على إسرائيل للإفراج عن الطفل، وإنقاذ حياته من الموت حسب ما ذكرت شمس نيوز.

وأشار الخضري وهو رئيس اللجنة الشعبية لرفع الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة، إلى تزايد التضامن مع الطفل خالد الشيخ ضمن حملة الحرية لأصغر أسير في العالم، التي أطلقت يوم الثلاثاء الماضي على مواقع التواصل الاجتماعي.