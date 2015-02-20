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الجيش العراقي يقتل 23 من داعش بقصف صاروخي لمنطقة الكرمة بالأنبار

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الجيش العراقي يقتل 23 من داعش بقصف صاروخي لمنطقة الكرمة بالأنبار الجيش العراقي يقتل 23 من داعش بقصف صاروخي لمنطقة الكرمة بالأنبار

الجيش العراقي

قتلت قوة تابعة للاستخبارات العسكرية بالجيش العراقي 23 إرهابيا وأصابت آخرين من تنظيم داعش الإرهابي من خلال قصف صاروخي لمنطقة الكرمة بمحافظة الأنبار غرب العاصمة العراقية بغداد.

وذكر بيان لوزارة الدفاع العراقية مساء اليوم أن القوة قصفت مستودعا لداعش لصواريخ “جراد” كان يستخدمها الإرهابيون لاستهداف مناطق محيط بغداد،مشيرا إلى أنه تم أيضا تدمير منزل مفخخ بمنطقة الكرمة بالأنبار من خلال قصف براجمات صواريخ.

كما تمكنت شرطة الحوز بالأنبار من تفكيك 13 عبوة ناسفة بشارع الحوز الرئيسي وصولا إلى منطقة جسر الحوز الاستراتيجي وسط الرمادي بمحافظة الأنبار غربي العراق،وسيطرت القوات الأمنية العراقية على المنطقة وتمكنت من صد هجمات مسلحي داعش.

أ ش أ

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