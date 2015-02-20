رئيس الحكومة الليبية: نعول على التعاون العسكري مع مصر

أكد عبدالله الثني رئيس الوزراء الليبي أن الجيش غير قادر لحسم المعركة ضد داعش بسبب نقص السلاح،ونعول على التعاون العسكري مع مصر ووعلى الدعم العسكري العربي الصادق.

وقال الثني في تصريحات لقناة العربية الحدث أن لانعول على ماسيصدر عن مجلس الأمن ونحمل أمريكا ومجلس الأمن مسؤولية عدم دعم الجيش والشرطة الليبية،والتفجير الإرهابي الذي حدث اليوم يثبت التقاعس الدولي ضد الجيش الليبي.

وأضاف الثني نحن دولة ذات سيادة ولايجوز لدولة جارة منعنا من حماية سيادتنا،ولايجوز لدولة ذاقت مرارة الإرهاب منعنا من حماية أنفسنا،ومصر أعلنت استعدادها تقديم كامل المساعدة.