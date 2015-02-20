العثور على قنبلة هيكلية بالقرب من استراحة ضباط مباحث وادي النطرون بالبحيرة

عثر أهالي مدينة وادي النطرون بمحافظة البحيرة على جسم غريب يشتبه في كونه قنبلة بالقرب من استراحة ضباط مباحث مركز شرطة وادي النطرون.

كان اللواء محمد فتحى إسماعيل، مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطارا بالعثور على جسم غريب بمنطقة سكنية بالقرب من استراحة ضباط وحدة مباحث مركز شرطة وادى النطرون بمنطقة الرست هاوس.

وعلى الفور انتقلت القيادات الأمنية وقوات إدارة الحماية المدنية وخبراء المفرقعات، وتم عمل كردون أمنى حول المنطقة، وتبين وجود كيس بلاستيك أسود اللون على مسافة 5 أمتار تقريبا من المنطقة السكنية، بداخله ماسورة بلاستيك مغلقة الجانبين يخرج منها أسلاك كهربائية، وتم التعامل معها وتشتيتها بمدفع المياه عقب اتخاذ الاحتياطات المناسبة.

وتبين عدم احتوائها على مواد مفرقعة (هيكلية)، وتم تفتيش المنطقة، وتبين عدم وجود أية أجسام غريبة، وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

أ ش أ