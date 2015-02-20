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#سوبر_افريقيا – مكافآت استثنائية للاعبي وفاق سطيف لإسقاط الأهلي

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#سوبر_افريقيا – مكافآت استثنائية للاعبي وفاق سطيف لإسقاط الأهلي #سوبر_افريقيا – مكافآت استثنائية للاعبي وفاق سطيف لإسقاط الأهلي

من الجزائر: أحمد الخولي - قررت إدارة وفاق سطيف تحفيز لاعبي الفريق للفوز على الأهلي في مباراة السوبر الإفريقي، بمكافآت استثنائية في حال التتويج.

ووعدت إدارة سطيف اللاعبين، بالحصول على 50 مليون سنتيم - ما يعادل 5 آلاف دولار - لكل لاعب في حال التتويج بكأس السوبر.

وقامت الإدارة بسداد كل المستحقات المتأخرة للاعبين قبل المباراة.

يذكر أن الفريق يقيم معسكره في المركز العام للمنتخبات بسيدي موسى، وهو أعلى مركز لإعداد الفرق على مستوى الجزائر ويصنف ضمن الأفضل عالميا.

وبات سطيف أول فريق جزائري يعسكر في هذا المركز، من أجل دعمه قبل مواجهة الأهلي .. حيث لم يعسكر فيه إلا منتخب الجزائر.

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