أبو ريدة يتفق مع روراوة على ودية بين مصر والجزائر

اتفق هاني أبو ريدة عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" مع محمد روراوة رئيس الاتحاد الجزائري على إقامة مباراة ودية بين منتخب مصر والخضر.

وزار روراوة فندق إقامة الأهلي في الجزائر، استعدادا لمواجهة وفاق سطيف غدا السبت على شرف كأس السوبر الإفريقي.

واجتمع رئيس الاتحاد الجزائري بأبو ريدة الذي يصاحب بعثة النادي الأحمر.

واتفق الثنائي على إقامة مباراة بين منتخبي مصر والجزائر، بحكم أن وظيفة أبو ريدة في الفيفا تجعله عضوا داخل اتحاد الكرة المصري.

وشمل الاتفاق معسكرا للفراعنة في المركز العام للمنتخبات بسيدي موسى، وهو أعلى مركز لإعداد الفرق على مستوى الجزائر ويصنف ضمن الأفضل عالميا.