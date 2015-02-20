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#سوبر_افريقيا - بالصور.. تعرف على ملعب ' شهيد الثورة ' محتضن المباراة

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#سوبر_افريقيا - بالصور.. تعرف على ملعب ' شهيد الثورة ' محتضن المباراة #سوبر_افريقيا - بالصور.. تعرف على ملعب ' شهيد الثورة ' محتضن المباراة

ما هو سر تسمية ملعب مصطفى تشاكر. ولماذا انتشرت الفرحة في الجزائر بعد إعلان أنه سيحتضن لقاء السوبر الإفريقي بين وفاق سطيف والأهلي؟

الأهلي يحل ضيفا على وفاق سطيف يوم السبت في لقاء السوبر الإفريقي على ملعب مصطفى تشاكر بالجزائر.

سر التسمية

يقع ملعب مصطفى تشاكر في حي الكولونيل لطفي بمدينة البليدة الجزائرية.

وهو الملعب الرئيسي لنادي اتحاد البليدة وكذلك يحتضن مباريات منتخب الجزائر.

وتعود تسمية الملعب إلى لاعب كرة قدم سابق وهو مصطفى تشاكر.

ولكن تشاكر قرر الابتعاد عن كرة القدم والالتحاق بصفوف جبهة التحرير والمشاركة في الثورة الجزائرية ضد الاحتلال الفرنسي.

واستشهد تشاكر عام 1959، وتكريما للدور الكبير الذي قدمه للجزائر تم إطلاق اسمه على ملعب ولاية البليدة بعد أن تم افتتاح الملعب في مارس من عام 1978.

وش السعد

يعد ملعب مصطفى تشاكر "وش السعد" على الجزائرين سواء على مستوى الأندية أو .

فنجح منتخب الجزائر في الفوز على منتخب 3-1 في تصفيات كأس العالم المؤهلة إلى كأس العالم 2010، فوز كان له دورا كبيرا في منافسة المنتخب الجزائري حتى النهاية على بطاقة التأهل، قبل أن ينتزعها من المنتخب المصري في لقاء الفيصل.

وكرر المنتخب الجزائري تأهله إلى كأس العالم للمرة الثانية على التوالي على نفس الملعب، عندما نجح في تجاوز عقبة جنوب إفريقيا ليتأهل إلى كأس العالم البرازيل 2014.

على مستوى الأندية، شهد ملعب مدينة البليدة تتويج وفاق سطيف ببطولة دوري أبطال إفريقيا الموسم الماضي.

وهي البطولة التي جعلت سطيف طرفا في مباراة السوبر الإفريقي.

شاهد - صور ملعب المباراة

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فيديو اليوم السابع

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