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الأحد.. المؤتمر العربى الأول للإصلاح الإدارى والتنمية

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الأحد.. المؤتمر العربى الأول للإصلاح الإدارى والتنمية الأحد.. المؤتمر العربى الأول للإصلاح الإدارى والتنمية
تنظم زارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، المؤتمر العربى الأول للإصلاح الإدارى والتنمية بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية.

ويأتى المؤتمر تحت رعاية وبحضور المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء والدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، وذلك يومى الأحد والأثنين المقبل، فى تمام الساعة التاسعة صباحا بأحد فنادق القاهرة.

كان قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدى العجاتى، نائب رئيس مجلس الدولة، قد وافق على قانون الخدمة المدنية المعد من وزارة التخطيط، وجارى إرساله إلى مجلس الوزراء تمهيدا لاستصداره من رئيس الجمهورية، ويعتبر القانون ضمن خطة الإصلاح الإدارى التى تتبناها .

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مصر 365

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