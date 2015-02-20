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دوى نيران تحذيرية بمختلف أنحاء شمال سيناء

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دوى نيران تحذيرية بمختلف أنحاء شمال سيناء دوى نيران تحذيرية بمختلف أنحاء شمال سيناء
دوت أصوات انفجارات وإطلاق نيران من أسلحة ثقيلة ومتوسطة فى مناطق العريش والشيخ زويد وبئر العبد مساء اليوم، وقال مصدر أمنى إنها أصوات قنابل ضوئية وصوتية وطلقات تحذيرية تطلقها القوات بين الحين والآخر فى إطار رفع درجة اليقظة والاستعداد، مؤكدًا أن القوات فى حالة استتفار تحسبًا لهجمات إرهابية محتملة.

وقال شهود عيان، إن النيران تطلق بكثافة من كمين قرية الجورة جنوب الشيخ زويد وكمين ولى لافى غرب رفح، وكانت قوات الأمن أغلقت مناطق العريش والشيخ زويد ورفح تطبيقا لقرار حظر التجوال الليلى والذى يبدأ من الساعة السابعة مساء كل يوم وينتهى السادسة صباح اليوم التالى، وانتشرت قوات الشرطة بشوارع المدن.

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مصر 365