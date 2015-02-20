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ضبط عامل وموظفة يمارسان السمسرة غير المشروعة بـ"مرور دمياط"

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ضبط عامل وموظفة يمارسان السمسرة غير المشروعة بـ"مرور دمياط" ضبط عامل وموظفة يمارسان السمسرة غير المشروعة بـ"مرور دمياط"
تمكن العميد كمال جودة، مدير إدارة مرور دمياط، من ضبط "م.ا" 40 سنة عامل مقيم ناحية البصارطة بدائرة مركز دمياط، و"ا.ق" 55 سنة موظفة بالإدارة الصحية مقيمة بناحية العدلية بدائرة المركز، بعد اتهامهما بممارسة السمسرة غير المشروعة بإيهام المترددين على إدارة المرور بقدرتهما على إنهاء الإجراءات مقابل أجر.

وبتفتيشهما عثرت القوة بحوزتهما على بعض الأوراق الخاصة بإدارة المرور تخص مواطنين، وعثرت مع على 300 جنيه، وبمواجهتهما اعترفا بمزاولة أعمال السمسرة غير المشروعة والمبالغ من متحصلاتها، فتحرر لهما المحضرين رقمى "1660 و1661" جنح قسم ثان دمياط لسنة 2015، وباشرت معهما النيابة التحقيق.

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