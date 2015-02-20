أمريكا تدين تفجيرات "القبة" فى ليبيا وتدعو لتشكيل حكومة جديدة

أدانت الولايات المتحدة اليوم الجمعة، الهجوم العنيف الذى الذى استهدف مديرية أمن مدينة القبة فى شرق ليبيا، وأودى بحياة 40 شخصا على الأقل ودعت الأطراف السياسية إلى العمل سويا من أجل تشكيل حكومة جديدة.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية جين ساكى للصحفيين "يؤكد الهجوم الإرهابى الأخير على حاجة الأطراف الليبية، للمشاركة فى الحوار الذى تقوده الأمم المتحدة بدعوة من برناردينو ليون المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة من أجل تشكيل حكومة وحدة وطنية."

وأضافت"جين": "أولئك الذين يختارون عدم المشاركة يستثنون أنفسهم من مناقشات بالغة الأهمية فى مكافحة الإرهاب وكذلك فى السلام الشامل واستقرار وأمن ليبيا."

وفى وقت سابق اليوم الجمعة، قتل متشددون موالون لتنظيم داعش 40 شخصا حين نفذوا هجمات انتحارية بسيارات ملغومة استهدفت مديرية أمن مدينة القبة شرق ليبيا.

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