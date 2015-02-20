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إعدام 170 كيلو لانشون وملوحة مجهولة المصدر بأسوان

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إعدام 170 كيلو لانشون وملوحة مجهولة المصدر بأسوان إعدام 170 كيلو لانشون وملوحة مجهولة المصدر بأسوان
أعلنت مديرية أمن أسوان اليوم، عن نتائج جهود حملات المرافق وشرطة خلال الأسبوع الماضى، شملت قضايا تموينية متنوعة ومخالفات لمحلات بيع اللحوم والطيور، وفى مجالات الغش الغذائى والمخابز وإزالة الإشغالات.

وأسفرت حملات الطــــــب البيطـــــــرى عن إعدام 20 كيلو ملوحة، وإعدام 150 كيلو لانشون مجهولة المصدر، وحررت الحملات التموينية 8 محاضر بعدم وجود شهادة صحية وعدم إعلان ومحضر عدم صلاحية لفرن بلد، فيما أسفرت جهود حملات المرافق رفع 782 حالة إشغال، وتحرير 246 محضر.

وفى منطقة السـيـل بمدينة أسوان، أسفرت جهود الحملات، على رفع 182 حالة إشغال طريق، وتحرير 26 محضرا إشغال، و70 محضر مخالفة شروط تراخيص، مع نقل حلقة السمك إلى مكان مخصص من قبل مجلس المدينة بعيدا عن الازدحام.

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مصر 365

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