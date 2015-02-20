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مصرع طفلين وإصابة شقيقتهما نتيجة استنشاقهم دخان احتراق غسالة منزلهم بكفر الدوار

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مصرع طفلين وإصابة شقيقتهما نتيجة استنشاقهم دخان احتراق غسالة منزلهم بكفر الدوار مصرع طفلين وإصابة شقيقتهما نتيجة استنشاقهم دخان احتراق غسالة منزلهم بكفر الدوار
استقبل مستشفى كفر الدوار العام، اليوم، كلاً من الطفلين "محمد ورحمة.ف.ع" 4 و8 سنوات، جثتين هامدتين، وشقيتهما "سارة" 10 سنوات مصابة بضيق فى التنفس.

وبإخطار اللواء محمد فتحى إسماعيل، مدير أمن البحيرة، انتقل رجال مباحث كفر الدوار إلى المستشفى، وسألوا والد الضحايا- عامل- قرر اشتعال النيران بغسالة داخل منزله فى قرية البلاكوس بدائرة المركز نتيجة ماس كهربائى، وعندما استنشق أطفاله الدخان الناتج عن احتراقها مات منهم اثنان وأصيبت الثالثة ولم يتهم أحدًا بالتسبب فى الواقعة.

وبتوقيع الكشف الطبى على الجثتين أفاد تقرير مفتش الصحة بأن سبب الوفاة إسفكسيا الاختناق، ولا توجد شبهة جنائية فتحرر المحضر 4038 جنح كفر الدوار لسنة 2015 وباشرت النيابة اتخاذ اللازم قانونًا.

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مصر 365