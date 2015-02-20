إصابة 7 أشخاص إثر تصادم 3 سيارات بطريق "ميت غمر-الزقازيق"

أصيب 7 أشخاص بكدمات وكسور، إثر تصادم 3 سيارات أمام محطة وقود الأشراف بطريق "ميت غمر - الزقازيق" بمحافظة الشرقية، وتم إخطار سيارات الإسعاف التى نقلت المصابين لمستشفى الأحرار لإسعافهم فى الحال.

وتلقى اللواء مليجى فتوح مليجى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء رفعت خضر مدير المباحث الجنائية، يفيد بإصابة 7 أشخاص بكدمات وكسور فى حادث تصادم سيارة نقل وسيارة جامبو وسيارة مكروباص بطريق "ميت غمر - الزقازيق"، وتوجهت قوة من شرطة مركز الزقازيق لرفع آثار الحادث من الطريق، وتسيير الحركة المرورية، وتحرير محضر بالواقعة.

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