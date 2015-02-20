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بالصور.. تشديدات أمنية بكفر الشيخ

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شهدت كفر الشيخ اليوم الجمعة تشديدات أمنية بمداخل ومخارج المحافظة وتمركزات، تحسباً لأى أعمال إرهابية وتواجدت الأكمنة المتعددة بناء على تعليمات اللواء عبد الرحمن شرف مساعد الوزير مدير أمن كفر الشيخ.

كما شهدت مدينة كفر الشيخ استمرار تسيير أقوال أمنية داخل الشوارع بصورة منتظمة ودائمة مع نشر العديد من الأقوال بكافة شوارع المدينة بالاشتراك مع قطاع الأمن المركزى، بهدف إشعار المواطنين بالتواجد الأمنى المستمر والدائم على مدار الـ24 ساعة وضبط كافة صور الخروج عن القانون.

الأقوال الأمنية بشوارع كفر الشيخ- 2015-02 - Çáíæã ÇáÓÇÈÚ
>الأقوال الأمنية بشوارع كفر الشيخ
>سيارات الشرطة تطوف الشوارع- 2015-02 - Çáíæã ÇáÓÇÈÚ
>سيارات الشرطة تطوف الشوارع
>الأمن المركزى يشارك فى القول الأمنى- 2015-02 - Çáíæã ÇáÓÇÈÚ
>الأمن المركزى يشارك فى القول الأمنى
>قوات الأمن تبعث الطمأنينة فى نفوس الأهالى- 2015-02 - Çáíæã ÇáÓÇÈÚ
>قوات الأمن تبعث الطمأنينة فى نفوس الأهالى
>مشاركة سيارات النجدة فى الأقوال- 2015-02 - Çáíæã ÇáÓÇÈÚ
>مشاركة سيارات النجدة فى الأقوال
>شارع الجمهورية يشهد مرور الأقوال الأمنية - 2015-02 - Çáíæã ÇáÓÇÈÚشارع الجمهورية يشهد مرور الأقوال الأمنية

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