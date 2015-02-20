وزير التنمية المحلية الأسبق : أحمد عز ترشح للإنتخابات «عند»

طالب اللواء أحمد زكي عابدين، وزير التنمية المحلية الأسبق، المهندس أحمد عز، وأعضاء الحزب الوطني بالتنحي عن الحياة السياسية، مشيرًا إلى أن عز قام بترشيح نفسه في الانتخابات البرلمانية “عِند” لإثبات أنه كان يفوز بدون تزوير.

وأضاف عابدين، خلال حواره في برنامج “الحياة اليوم” مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، على قناة “الحياة”، أنه كان سعيد ببراءة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، مضيفًا : “سعدت بتنحيه أيضًا، وكان عليه أن يتنحى منذ 6 سنوات على الأقل”.

وتابع: “مبارك كان (فاصل) في آخرة فترة حكمه، وجمال مبارك مكنش (مالي عنيا) عشان يحكم مصر”.