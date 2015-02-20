أمن المطار: تكثيف الإجراءات الأمنية على العائدين من لبيبا

أكدت مصادر أمنية بمطار القاهرة الدولي مساء اليوم أن سلطات الأمن سوف تكثف من إجراءاتها الأمنية على الطائرات القادمة من مطار “جربة” بتونس التى تقل المصريين العائدين من ليبيا وذلك منذ هبوط الطائرة لأرض المهبط، من المقرر أن تصل أولي الرحلات خلال الساعات القادمة.

وأضافت المصادر سوف يتم فحص أمنى لجميع القادمين بواسطة عدة أجهزة أمنية ، خوفا من اندساس أى عناصر تخريبية بينهم فى محاولة لاستغلال التسهيلات التى تقدمها الحكومة المصرية للمصريين العائدين من ليبيا، كما تم تخصيص موقع الطوارئ للطائرات، لعدم إعاقة الحركة ولإجراء الإجراءات الأمنية، وسوف يتم تفتيش الحقائب بواسطة الكلاب البوليسية قبل مرورها علي أجهزة الكشف وتفتيش الطائرة بواسطة خبراء الأمن والمفرقعات .