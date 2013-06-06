5 نصائح تجنبك الإصابة بالسرطان

تناول الطماطم والبطيخ والفواكه الحمراء يقى من الإصابة بالسرطان

كتب : نورهان السبحى منذ 7 دقائق

لا يوجد شىء سحرى للوقاية من السرطان، ولا يوجد تكتيك محدد يمنع الإصابة ويحمى الإنسان من الإصابة بالأمراض، فالوراثة على سبيل المثال تلعب دوراً كبيراً فى الإصابة بالسرطان، وذلك حتى لو كان الإنسان يعيش حياة صحية تماماً.

ولكن هناك أمل كبير، حيث يؤكد الخبراء أن نمط الحياة ربما يؤثر على احتمالية الإصابة، فيقدر أن حوالى ثلث جميع حالات السرطان للكبار ترتبط بنمط الحياة الذى يمكن التحكم به، وهذا يعنى أن تجنب الأساليب الحياتية السلبية والسلوكيات غير الصحية يمكن أن يجنب الإصابة بالسرطان بنسبة كبيرة، ولذلك ففيما يلى 5 عادات صحية يمكن أن تقى من الإصابة بالسرطان.

1 - لا تدخن

أثبتت الدراسات أن سرطان الرئة يتسبب فى موت الكثير من النساء والرجال فى الولايات المتحدة، وذلك أكثر من أى سرطان آخر، فهو يتسبب فى وفاة 28% من إجمالى وفيات السرطانات، ومعظم حالات الوفاة هى نتيجة التدخين، كما يرتبط التدخين بأكثر من عشرة أنواع أخرى من السرطانات، ويقدر أنه سبب الوفاة فى 30٪ من مجموع وفيات السرطانات بشكل عام، ولهذا دائماً ما يقول الأطباء إن عدو السرطان هو عدم التدخين.

التدخين من أخطر عوامل الإصابة بسرطان الرئة

وحتى لو كنت غير مدخن، لا تفترض أن الدخان لا يتخلل رئتك، فحوالى 3000 حالة من حالات سرطان الرئة كل عام تحدث نتيجة التعرض للتدخين السلبى، وهناك مؤشرات قوية على أن غيرها من أنواع السرطان قد تكون مرتبطة بالتدخين السلبى أيضاً.

2 - تخلص من السمنة المفرطة

من المعروف أن السمنة المفرطة تضر بصحة القلب، ولكن الأخطر من ذلك أنها أحد عوامل الخطورة المهمة للإصابة، فالسمنة تتسبب فى 14% من الوفيات الناجمة عن الإصابة بالسرطان.

وترتبط السمنة بالإصابة بمجموعة واسعة من السرطانات بما فى ذلك المرىء والبنكرياس والمرارة والثدى وبطانة الرحم، وسرطان الكلى.

3 - تناول أطعمة معينة

هناك بعض الأطعمة المختلفة التى قد تساعد على الوقاية من بعض أنواع السرطان مثل الطماطم، والبطيخ، وغيرها من الأطعمة التى تحتوى على مادة «الليكوبين» وهى مضادة للأكسدة وموجودة فى الفواكه الحمراء، حيث ثبت أن هذه الأطعمة تقى من الإصابة بسرطان البروستاتا.

وينصح الأطباء للوقاية من السرطان، بأن يكون النظام الغذائى غنياً بالفواكه والخضراوات والبقول والحبوب الكاملة وينبغى أن يتضمن اللحوم الخالية من الدهون والأسماك والألبان قليلة الدسم.

4 - فوائد إجراء الأشعة

هناك الكثير من الاختبارات والأشعة تكشف عن وجود مختلف أنواع السرطان مثل تصوير الثدى بالأشعة السينية وأشعة اختبار البروستاتا، وتلك الأشعة لا تمنع الإصابة بالسرطان، فهى تشخص فقط وجود المرض مما يجعل علاجه أكثر يسراً، ولكن هناك أشعة واختبارات أخرى مثل اختبارات الكشف عن سرطان عنق الرحم وفحص القولون باستخدام منظار القولون، فهى يمكن أن تساعد فى الكشف عن التغيرات الباثولوجية التى يمكن أن تسبب السرطان، وإذا تُركت دون علاج يمكن أن تتحول إلى سرطان عنق الرحم أو سرطان القولون، وينصح الأطباء بضرورة استشارة الطبيب عن ماهية الأشعة الضرورية حيث إنها تختلف من شخص لآخر كل حسب حالته الصحية.

ممارسة الرياضة 30 دقيقة يومياً تقى من الإصابة بالسرطان

5 - ممارسة الرياضة والتخلص من التوتر

جميع أشكال النشاط البدنى تساعد على منع العديد من أشكال السرطان، فقد أثبتت الدراسات أن ممارسة الرياضة لمدة 30 دقيقة يومياً تحد من الإصابة بالسرطان بنسبة تتراوح بين 30% و50%، وينصح الأطباء بضرورة الابتعاد عن التوتر العصبى قدر الإمكان، حيث إن التوتر يعد من عوامل الخطورة بالإصابة بجميع أنواع السرطانات، وتعد ممارسة الرياضة أحد الطرق المؤثرة للتخلص من التوتر.