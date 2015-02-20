توران بديلا لتوريس في تشكيل أتليتكو أمام ألميريا

(إفي): أعلن الأرجنتيني دييجو سيميوني مدرب أتليتكو مدريد، حامل لقب الدوري الإسباني، عن التشكيل الأساسي الذي سيخوض به لقاء ألميريا يوم السبت في الجولة 24 على ملعبه فيسينتي كالديرون.

وسيضم التشكيل كل من ساؤول نييجيز والتركي أردا توران بجانب المهاجمين الفرنسي أنطوان جريزمان والكرواتي ماريو ماندزوكيتش.

وسيلعب سيميوني بتشكيل مكون من: مويا، خوانفران، ميراندا، جودين، سيكيرا، أردا، جابي، تياجو، ساؤول، جريزمان وماندزوكيتش، وفق ما أعلنه خلال مؤتمر صحفي اليوم.

وبالمقارنة بتشكيل المباراة الماضية أمام سلتا فيجو، التي خسرها بهدفين دون رد، فإن التغيير الوحيد سيتضمن خروج فرناندو توريس وتبديله بأردا توران.

ويطمح الأتلتي، صاحب المركز الثالث، للاستفاقة من صدمة الخسارة أمام سلتا، واستئناف المنافسة على قمة الدوري الإسباني رغم اتساع الفارق مع المتصدر ريال مدريد إلى سبع نقاط، ومع الوصيف برشلونة إلى ستة.