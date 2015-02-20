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زغللة العين وتشوش الرؤية أشهر أعراض الإصابة بالقرنية المخروطية

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زغللة العين وتشوش الرؤية أشهر أعراض الإصابة بالقرنية المخروطية زغللة العين وتشوش الرؤية أشهر أعراض الإصابة بالقرنية المخروطية
القرنية المخروطية أحد أمراض العيون المنتشرة، ويصاب بها كثير من الناس فى الفترة الأخيرة.

يقول الدكتور عمرو فوزى استشارى جرحة العيون، إن قرنية العين هى الجزء الخارجى من جسم العين، وهى عبارة عن مجموعة الألياف الدقيقة شديدة الحساسية، لذلك عند تعرضها لحدوث أى اضطرابات بها تؤدى إلى تغير شكل القرنية ويطلق عليها القرنية المخروطية.

أهم الأعراض التى تصاحب تغير شكل القرنية إلى المخروطية:
>يشير د.عمرو أن هناك بعض الأعراض تظهر على العين عند تغير شكل القرنية من الكروى إلى المخروطى ونذكر منها:

1) رؤية الأضواء الساطعة وهى تبدو باهتة.
>2) رؤية الأشياء القريبة أو البعيدة وكأنها مشوشة.
>3) تغير مستوى الرؤية فى عين واحدة.
>4) الرؤية المزدوجة للأشياء فى أغلب الأحيان.
>5) الشعور الزائد بزغللة العين.

طرق علاج القرنية المخروطية:

وينصح الطبيب فى حالة شعور الأشخاص بأحد الأعراض السابق ذكرها، بضرورة الذهاب إلى الطبيب المختص لإجراء الفحوصات الطبية الخاصة بالعين، للاطمئنان على صحة عينيه، وفى حالة اكتشاف أن الشخص مصاب بها يتم معالجته من خلال التدخل الجراحى أو ارتداء العدسات اللاصقة أو النظارات الطبية، وذلك حسب حالة المريض الصحية.

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