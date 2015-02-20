أعراض انخفاض وزيادة نسبة السكر فى الدم وطرق العلاج

يعتبر مرض السكر من أكثر الأمراض انتشارا طبقا لما أكدته منظمة الصحة العالمية، مشيرة إلى أن هناك أكثر من 347 مليون مريض فى العالم، وهناك العديد من الحملات التى توضح طرق التعامل مع المريض، خاصة فى حالات ارتفاع أو انخفاض نسبة السكر فى الدم، تجنبا لإصابته بغيبوبة السكر.

وفى هذا السياق، يشير الدكتور إسلام الشواف استشارى الأمراض الباطنية والسكر، أن مرض السكر يحدث نتيجة عدم قدرة البنكرياس على إفراز الأنسولين فى الدم، وبالتالى لا يستطيع الجسم القيام بالعديد من الأنشطة، نتيجة عدم شعوره بالنشاط والطاقة والحيوية التى يتم إفرازها من الأنسولين.

ويقدم الدكتور إسلام الشواف شرحا لبعض الأعراض الناتجة عن ارتفاع نسبة السكر فى الدم وهبوط نسبته فى الدم، وأيضا طرق التصرف الصحيحة فى هذه المواقف وتشمل:

أعراض زيادة نسبة السكر وطريقة التصرف السليمة:

1- الشعور بالعطش.

>2- كثرة التبول.

>3- التعرض للإغماء.

وعند مرور مريض "السكر" بهذه الأعراض يجب الذهاب إلى أقرب مكان يمكنه قياس نسبة السكر فيه، لكن عند تعرض المريض للإغماء يجب نقله إلى المستشفى.

أعراض نقص نسبة السكر طريقة التصرف:

ويقدم استشارى الأمراض الباطنة والسكر، أعراض "نقص نسبة السكر فى الدم"، والطرق الطبية الصحيحة للتصرف فى هذا الموقف وهى:

1- كثرة العرق.

>2- إصابة المريض بالصداع.

>3- زغللة فى العين.

>4- شعور المريض بالخمول.

>5- تنميل الأطراف.

وعند تعرض المريض لهذه الأعراض، يجب إعطاؤه أى شىء يحتوى على نسبة عالية من السكريات، مثل ماء محلى بالسكر أو إعطاؤه ملعقة من العسل، أو قطعة من الشوكولاته.