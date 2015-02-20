أخبار عاجلة

سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في مصر -
بالفيديو.. خالد قمر: مرتضى منصور جابلي شيخ سعودي لـ«فك النحس» -
الشيخ يتحدث عن مستقبله مع الأهلي.. هل ينتقل إلى الزمالك؟ -
سعر الدولار اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك وانخفاض كبير بالسوق السوداء -
فضيحة تلاعب في إسبانيا طرفها برشلونة.. وإنريكي: أصبحنا ضحية للابتزاز -
أهالي يقطعون الطريق الزراعي في قنا -
محافظ القليوبية يعتمد 7 ملايين جنيه لتطوير وتجميل شارع 15 مايو في شبرا الخيمة -
أسامة كمال: الدول تُبنى بـ«التبرعات والفكة» -
فيديو| الشيخ: الأهلي رفض شرائي بـ200 ألف جنيه.. ودفعت 2 مليون للعب له -
مساء dmc - حلقة الثلاثاء 4-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة الأمريكية" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

أعراض انخفاض وزيادة نسبة السكر فى الدم وطرق العلاج

Google+ Print
أعراض انخفاض وزيادة نسبة السكر فى الدم وطرق العلاج أعراض انخفاض وزيادة نسبة السكر فى الدم وطرق العلاج
يعتبر مرض السكر من أكثر الأمراض انتشارا طبقا لما أكدته منظمة الصحة العالمية، مشيرة إلى أن هناك أكثر من 347 مليون مريض فى العالم، وهناك العديد من الحملات التى توضح طرق التعامل مع المريض، خاصة فى حالات ارتفاع أو انخفاض نسبة السكر فى الدم، تجنبا لإصابته بغيبوبة السكر.

وفى هذا السياق، يشير الدكتور إسلام الشواف استشارى الأمراض الباطنية والسكر، أن مرض السكر يحدث نتيجة عدم قدرة البنكرياس على إفراز الأنسولين فى الدم، وبالتالى لا يستطيع الجسم القيام بالعديد من الأنشطة، نتيجة عدم شعوره بالنشاط والطاقة والحيوية التى يتم إفرازها من الأنسولين.

ويقدم الدكتور إسلام الشواف شرحا لبعض الأعراض الناتجة عن ارتفاع نسبة السكر فى الدم وهبوط نسبته فى الدم، وأيضا طرق التصرف الصحيحة فى هذه المواقف وتشمل:

أعراض زيادة نسبة السكر وطريقة التصرف السليمة:

1- الشعور بالعطش.
>2- كثرة التبول.
>3- التعرض للإغماء.

وعند مرور مريض "السكر" بهذه الأعراض يجب الذهاب إلى أقرب مكان يمكنه قياس نسبة السكر فيه، لكن عند تعرض المريض للإغماء يجب نقله إلى المستشفى.

أعراض نقص نسبة السكر طريقة التصرف:

ويقدم استشارى الأمراض الباطنة والسكر، أعراض "نقص نسبة السكر فى الدم"، والطرق الطبية الصحيحة للتصرف فى هذا الموقف وهى:

1- كثرة العرق.
>2- إصابة المريض بالصداع.
>3- زغللة فى العين.
>4- شعور المريض بالخمول.
>5- تنميل الأطراف.

وعند تعرض المريض لهذه الأعراض، يجب إعطاؤه أى شىء يحتوى على نسبة عالية من السكريات، مثل ماء محلى بالسكر أو إعطاؤه ملعقة من العسل، أو قطعة من الشوكولاته.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365