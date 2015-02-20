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محافظ الغربية: لا أرغب في استخدام لفظ الفساد في قطاع المحليات بالرغم من وجوده

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محافظ الغربية: لا أرغب في استخدام لفظ الفساد في قطاع المحليات بالرغم من وجوده محافظ الغربية: لا أرغب في استخدام لفظ الفساد في قطاع المحليات بالرغم من وجوده

سعيد مصطفي كامل

قال سعيد مصطفى كامل محافظ الغربية إنه لا يرغب فى استخدام لفظ الفساد فى قطاع المحليات بالرغم من اعترافه بوجود الفساد فى المؤسسات الحكومية.

وأضاف كامل خلال لقائه في برنامج الحياة اليوم مع الإعلامي عمرو عبدالحميد،أنه يستمع دائمّا إلى المواطنين لمعرفة مشاكلهم فى المحليات، مؤكدّا أنه لا يمكن التوسع فى محافظة الغربية عمرانيّا بسبب كثرة وجود الأراضي الزراعية.

وتابع أن يتعاون مع رجال الأعمال في الغربية لتنفيذ مشروعات استثمارية داخل المحافظة مؤكداً ان صناعة الغزل والنسيج في المحلة أصيبت ببعض المشاكل المتعثرة وعمال الصناعة لم يتواصل معهم أحد في الفترة الماضية مشيراً الى انه سيلتقي مع عمال الغزل والنسيج في المحلة يوم الاثنين القادم .

وأكد محافظة الغربية، أنه لديه مشكلات عديدة في القطاع الصحي وأنه عقد اجتماع مع عدد من رجال الأعمال والجمعيات الخيرية للمساهمة في تطوير المستشفيات مشيراً الى انه قام بتشكيل مجلس أمناء من رجال الأعمال لاختيار القرى الأكثر فقرا للبدء في تطويرها.

وأضاف محافظة الغربية أنه جاري الإنتهاء من مركز الأورام خلال الفترة القادمة وسيخدم المحافظات المجاورة منوهاً أنه استطاع تحقيق إنجازات عديدة في مجال البترول قبل تولي منصب المحافظ.

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