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افتتاح مؤتمر «أسوان الشمس المشرقة» بالوقوف دقيقة حدادًا على أرواح الشهداء

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افتتاح مؤتمر «أسوان الشمس المشرقة» بالوقوف دقيقة حدادًا على أرواح الشهداء افتتاح مؤتمر «أسوان الشمس المشرقة» بالوقوف دقيقة حدادًا على أرواح الشهداء

افتتح اللواء مصطفى يسرى محافظ أسوان، نيابة عن المهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء، مؤتمر “أسوان الشمس المشرقة، نحو تنمية بشرية مستدامة “بحضور الدكتور أحمد درويش رئيس نادى روتارى العروبة والمهندسة سعاد نجيب نيابة عن وزيرة التطوير الحضرى والعشوائيات، والدكتور أحمد سعادة محافظ الروتارى 2014/2015، والمحافظ عادل حافظ والسيد الشريف الإدريسى رئيس الرابطة العالمية الإدريسية وعدد من عواقل وقيادات المجتمع الأسوانى، وبدأ المؤتمر بالوقوف دقيقه حداد على ضحايا من الإرهاب الأسود.

و أكد محافظ أسوان فى كلمته على أهمية تضافر وتكاتف الجهود الحكومية ومؤسسات المجتمع المدنى من أجل هدف واحد وهو دعم التنمية البشرية المستدامة التى تسعى الدول بكل مؤسساتها وأجهزتها الحكومية لتحقيقه خلال المرحلة الحالية ليشعر المواطن البسيط بالتحسن فى أحوله المعيشية و الجودة فى تقديم الخدمات المختلفة.

ولفت  إلى أن روتارى العروبة أعطى النموذج والقدوة لهذه الجهود من خلال أختيار قرية أبو الريش لتكون القرية الأولى ضمن مشروع الروتارى الرائد لتطوير القرى المصرية حيث سيساهم الروتارى فى إنشاء وتجهيز أكبر مدرسة للمرحلة الثانوية على مساحة 5 ألاف م2 لتخدم قرى ومناطق مركز أسوان لتوفير الخدمة التعليمية الجيدة لأبناءه.

وأضاف مصطفى يسرى بأن ذلك يتوازى مع توصيل مياه الشرب الصالحة لـ 300 منزل وجمع المخلفات، وأيضاً تطبيق برنامج التدريب المهنى للمساهمة فى الحد من مشكلة البطالة .

ومن جانبه، أشار الدكتور أحمد درويش على أن المنطقة الروتارية بمختلف أنديتها تعاونت لإقامة مجموعة من المشروعات الخيرية بقرية أبو الريش وذلك بعد موافقة الدكتورة ليلى أسكندر وزيرة التطوير الحضرى والعشوائيات على تقديم منحة لإتمام هذه المشروعات.

وأكد على الدور البناء لمحافظة أسوان من خلال تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة بتخصيص أرض لإقامة المدرسة الثانوية وأيضاً توجيه الهيئات لتنفيذ المشروعات الآخرى .

وكشف أحمد درويش بأن أندية الروتارى قامت أيضاً بتوفير شنط مدرسية لأبناء القرية مع بداية العام الدراسى الحالى موضحاً بأن فاعليات المؤتمر ستشمل جلسات يتم طرح بعض الموضوعات منها السلام بين القبائل من أجل حياه أفضل،  وأيضاً دور المؤسسة الروتارية فى التنمية , فضلاً على التنمية والتطوير للصناعات التراثية، كما ستشمل الجلسة الثالثة التنمية البشرية ودور البنك الدولى والتدريب المهنى ودوره فى التنمية البشرية وفرص العمل، علاوة على الجلسة الختامية التى ستتضمن مصر الحاضر والغد نحو آفاق جديدة​.

 

 

 

 
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