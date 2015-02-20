الجيش الليبى يؤكد استشهاد 47 فى "تفجير القبة" بليبيا

أفادت مصادر إعلامية بأن الجيش الليبى أعلن ارتفاع عدد شهداء تفجير القبة بليبيا إلى 47 شهيدا.

وكانت الحكومة الليبية اليوم الجمعة، أدانت التفجير الإرهابى الذى تبناه تنظيم داعش الإرهابى والذى استهدف مديرية أمن مدينة القبة ومحطة الوقود بسيارات مفخخة، مسفرًا عن مقتل أكثر من 45 شخصًا وإصابة 75 آخرين بينهم 6 مصريين.

وقدمت الحكومة الليبية التعازى لمصر رئيسًا وحكومةً وشعبًا، معلنة الحداد الرسمى لمدة 7 أيام. وأكدت الحكومة "أن الأعمال الإرهابية الجبانة لن تزيدنا إلا إيمانا وإصرارًا على ضرورة اجتثاث الإرهاب من ليبيا ودول الجوار والمنطقة".