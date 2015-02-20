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#سوبر_افريقيا – أبو ريدة: النظام الجزائري مهتم بالأهلي لإنهاء شوائب الماضي

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#سوبر_افريقيا – أبو ريدة: النظام الجزائري مهتم بالأهلي لإنهاء شوائب الماضي #سوبر_افريقيا – أبو ريدة: النظام الجزائري مهتم بالأهلي لإنهاء شوائب الماضي

من الجزائر: أحمد الخولي - قال هاني أبو ريدة عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الكرة الدولي (فيفا) وبالتالي عضو اتحاد الكرة المصري إن النظام الحاكم في الجزائر مهتم بلقاء السوبر بين وفاق سطيف والأهلي.

الأهلي يلعب على أرض الجزائر السوبر الإفريقي، والذي يجمع بين بطل الكونفدرالية وحامل لقب دوري الأبطال، وذلك يوم السبت في الخامسة بتوقيت القاهرة.

وتواجد أبو ريدة في الجزائر، وتحدث مع الصحفيين، قائلا: "النظام الجزائري أبلغني بأنه يتابع اللقاء وكواليسه عن قرب، الجميع هنا مهتم جدا بالسوبر".

وتابع "تحدثت مع العديد من المسؤولين هنا، الكل يرغب في إنهاء أي شائبة عالقة من أحداث أم درمان والماضي كله".

وأردف "طبعا كمصري، أتمنى فوز الأهلي.. لكن بالطبع أعرف أن المباراة صعبة وأن وفاق سطيف يقدم مستويات مميزة مؤخرا".

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فيديو اليوم السابع