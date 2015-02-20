فيريرا يطالب الزمالك بمخاطبة اتحاد الكرة لمعرفة مصير الدوري

طلب البرتغالي جوزفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك من إدارة ناديه مخاطبة الاتحاد المصري لكرة القدم، من أجل معرفة مصير مسابقة الدوري.

وينتظر اتحاد الكرة الموافقة الأمنية على عودة الدوري، الذي توقف في أعقاب سقوط 22 مشجعا قبل مباراة الزمالك وإنبي يوم الثامن من فبراير.

ويريد فيريرا معرفة مستقبل المسابقة، حتى يتسنى له وضع برنامج بديل لإعداد الفريق الذي يلعب مباراته الأولى في كأس الكونفدرالية يوم 14 مارس المقبل.

ويرى المدرب البرتغالي أن الزمالك حقق استفادة من المباراة التي جمعت بين الفريق الأول وفريق الشباب، ولذلك قد يلجأ إلى خوض عدد من المباريات الودية في حال توقف مسابقة الدوري لفترة طويلة.