الزمالك يستعد لمواجهة رايون سبور في الكونفدرالية رغم عدم تأهله رسميا

بدأ حمادة أنور المدير الإداري للزمالك في مخاطبة السفارة المصرية في رواندا من أجل تجهيز شرائط فيديو لفريق رايون سبور المنافس المحتمل للفريق الأبيض في كأس الكونفدرالية.

واقترب رايون سبور الرواندي من الصعود لدور الـ32 من كأس الكونفدرالية لمواجهة الزمالك بعد تغلبه على بانثرز الكاميروني خارج ملعبه بهدف في ذهاب الدور التمهيدي للبطولة.

وينتظر الزمالك الفائز من الفريقين ليواجهه في دور الـ32 من البطولة، حيث تقام مباراة الذهاب في القاهرة يوم 14 مارس المقبل.

ويشعر الزمالك أن رايون سبور ضمن بشكل كبير التأهل لدور الـ32، ولذلك لا يريد النادي الأبيض إضاعة الوقت وكلف حمادة أنور بمخاطبة السفارة المصرية في رواندا.

وسيكون جوزفالدو فيريرا المدير الفني البرتغالي للزمالك مضطرا لوضع برنامج إعدادي خاص للفريق، في حال استمرار توقف مسابقة الدوري حتى منتصف مارس.

ويحتاج رايون سبور للفوز أو التعادل بأي نتيجة في مباراة يوم السبت في رواندا من أجل التأهل رسميا لمواجهة الزمالك.