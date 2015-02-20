أبو ريدة.. عن التنظيم السيء والبوابات المصرية في حادثة الدفاع الجوي

دوما ما ارتبط اسم هاني أبو ريدة بقيادة الكرة المصرية، يُتهم بأنه يقودها في الخفاء أحيانا، ويتقدم للمناصب القيادية بشكل علني في أخرى.. فماذا كان سيفعل لو تواجد خلال الأسابيع الأخيرة المشتعلة والتي شهدت كارثة ملعب الدفاع الجوي وكواليس المفاوضات مع مدير فني جديد لتدريب الفراعنة.

يتواجد هاني أبو ريدة عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الكرة الدولي (فيفا) في الجزائر، لمتابعة السوبر الإفريقي بين الأهلي ووفاق سطيف.

وتم توجيه عدة أسئلة لهاني أبو ريدة عن الأوضاع الحالية للكرة المصرية من وجهة نظره.

وجاءت الإسئلة علما بأن وظيفته في الفيفا تجعله عضوا داخل اتحاد الكرة المصري، وكذلك هو كان قد ترشح لرئاسة اتحاد الكرة لكن أوراقه لم يتم قبولها في النهاية.

الدفاع الجوي

وقال أبو ريدة: "طبعا الحديث عن تلك الكارثة صعب للغاية.. لأن الفاجعة كانت كبيرة".

وتابع "لكن نحن نحتاج لعلاج تلك الأزمات الموجودة منذ زمن في الكرة المصرية.. فمثلا الأخطاء التنظيمية كانت كبيرة جدا جدا".

وأوضح "المفترض أن تكون الملاعب مصممة لاستيعاب عدد كبير من الحضور، عدد كبير من البوابات، كل بوابة كما يفترض أن تسمح لـ100 شخص بالعبور".

وأردف "يجب علينا معالجة هذه الأمور.. ويجب علينا وضع لوائح واضحة تنظيمية للمسابقات وللجماهير، ونتفق على أمور واضحة مناسبة لكل ما يتعلق بالمباريات".

مدرب المنتخب

وعن مدرب منتخب مصر، قال: "أحيانا أتكلم فيقولون إنني أقود الأمور من خلف الستار، أو يقولون هاني أبو ريدة يفرض رأيه".

ويشير أبو ريدة إلى كونه كان من الداعمين لتولي شوقي غريب مهمة قيادة منتخب مصر، قبل أن يفشل الفراعنة معه في الوصول لأمم إفريقيا.

وتابع "لهذا لم أتدخل هذه المرة.. لكني سعيد بتوجه اتحاد الكرة لتعيين مدير فني أجنبي".