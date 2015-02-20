سوبر_افريقيا - الأهلي: هدفنا إخراج مصر من الحزن

قال علاء عبد الصادق مدير الكرة في النادي الأهلي إن هدف الفريق الأحمر يوم السبت هو إخراج من يعشقون الكرة المصرية من حالة الحزن الحالية.

عبد الصادق أشار إلى الحالة التي سادت منذ فاجعة الدفاع الجوي، والتي شهدت سقوط 20 ضحية من جانب جماهير الزمالك قبيل لقاء إنبي.

ويلعب الأهلي مع وفاق سطيف في الجزائر أرض الأخير، وذلك يوم السبت في الخامسة بتوقيت القاهرة، على شرف السوبر الإفريقي.

وصرح عبد الصادق لـFilGoal.com "مع كل ما يمكن قوله فنيا عن المباراة وقوة الفريقين، هناك هدف مهم جدا للأهلي".

وتابع "بجانب الفوز باللقب الإفريقي، نحن نرغب في أن نخرج المصريين من حالة الحزن السائدة في الوقت الحالي".