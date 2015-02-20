بالفيديو #سوبر_افريقيا- من الشارع الجزائري: نُحبك يا أبو تريكة

من الجزائر: أحمد الخولي - "سلام كبير لأبو تريكة، نحن نُحبك".. هكذا بدأ أحد مشجعي نادي شبيبة القبائل حديثه عن مواجهة مواطنه الجزائري وفاق سطيف للأهلي المصري.

ويحل الأهلي ضيفا على وفاق سطيف يوم السبت في إطار كأس السوبر الإفريقي.

وتجول FilGoal.com في الشوارع الجزائرية لرصد الآراء والتوقعات قبل المباراة.

وقال "ستيفن" وهو أحد المواطنين الجزائرين: " من بلاد القبائل، نُحبك يا أبو تريكة".

وأضاف " نحب أبو تريكة لأنه لاعب ذو أخلاق حسنة".

ووافق "نسيم" زميل ستيفن على حب أبو تريكة، قائلا: " هو لاعب كبير ذو شخصية كبيرة".

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