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#سوبر_افريقيا – جمعة للاعبي الأهلي: انظروا لما فعلناه مع الترجي

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#سوبر_افريقيا – جمعة للاعبي الأهلي: انظروا لما فعلناه مع الترجي #سوبر_افريقيا – جمعة للاعبي الأهلي: انظروا لما فعلناه مع الترجي

من الجزائر: أحمد الخولي - يؤمن وائل جمعة مدير الكرة بالأهلي بأن الظروف السيئة التي تمر بالكرة المصرية لن تؤثر على حظوظ الفريق الأحمر في الفوز بكأس السوبر الإفريقي.

الأهلي يخوض لقاء السوبر أمام وفاق سطيف في الجزائر يوم السبت مع الساعة الخامسة عصرا بتوقيت القاهرة.

وقال وائل جمعة لمراسل FilGoal.com من الجزائر: "الظروف الصعبة وتوقف النشاط وأحداث الدفاع الجوي لا يجب أن تؤثر علينا سلبا".

وتابع الصخرة "هدفنا أن نفعل تماما مثلما فعلنا أمام الترجي في 2012 .. فزنا بهدفين لهدف في تونس، وتوجنا بدوري أبطال إفريقيا من هناك بعرض رائع، رغم الظروف الصعبة وقتها بعد فاجعة بورسعيد".

ويلعب الأهلي السوبر الإفريقي بوصفه الفريق المظفر بالكونفدرالية، بينما وفاق سطيف فاز بالنسخة المنصرمة من دوري الأبطال.

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