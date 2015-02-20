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#سوبر_افريقيا – رمضان صبحي يتألق في تدريبات ' القادمين من الخلف '

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#سوبر_افريقيا – رمضان صبحي يتألق في تدريبات ' القادمين من الخلف ' #سوبر_افريقيا – رمضان صبحي يتألق في تدريبات ' القادمين من الخلف '

من الجزائر: أحمد الخولي - تألق رمضان صبحي لاعب وسط الأهلي أثناء تدريبات الفريق الأخيرة قبل مواجهة وفاق سطيف الجزائري في السوبر الإفريقي يوم السبت.

خوان كارلوس جاريدو المدير الفني للأهلي حرص على إجراء تدريب للاعبي وسط الملعب، لرفع قدراتهم على إنهاء الهجمات بتصويبات من خارج منطقة الجزاء.

المهاجم يتدرب على أن يلعب كمحطة لعب، وبالتالي حين تصله الكرة، عليه حمايتها من المدافعين، ثم إعادتها لأحد لاعبي خط الوسط.

هؤلاء اللاعبين، بقيادة وليد سليمان وعبد الله السعيد ورمضان صبحي ومؤمن زكريا ومحمود حسن "تريزيجيه" كان عليهم في المران أن يجدوا الحلول للفريق حينما تصلهم الكرة من المهاجمين.

ظهر رمضان صبحي بصورة طيبة في المران، انطلاقاته كانت الأسرع والأقوى بين رفاقه، وتصويباته تحلت بالدقة.

كذلك ظهر مؤمن زكريا بمستوى طيب في تدريبات الأهلي.

وركز جاريدو في تدريباته مع الثنائي الهجومي، بيتر إيبيمبوي وأحمد عبد الظاهر، ليكون كل منهما على أهبة الاستعداد، خاصة في ظل شعور عماد متعب بآثار مرض الانفلونزا في اليومين السابقين.

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