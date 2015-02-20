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مستوطنون يهود يقطعون عشرات أشجار الزيتون في يطا جنوب الخليل

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مستوطنون يهود يقطعون عشرات أشجار الزيتون في يطا جنوب الخليل مستوطنون يهود يقطعون عشرات أشجار الزيتون في يطا جنوب الخليل

أرشيفية

قام مستوطنون يهود من مستوطنتى “سوسيا” و”متسبى يائير” فى بلدة يطا جنوب الخليل اليوم الجمعة بقطع عشرات أشجار الزيتون المعمرة فى منطقة خربة أم العرايس.

وقال منسق اللجان الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان جنوب الخليل راتب الجبور،فى تصريح له اليوم، إن المستوطنين قطعوا بالمناشير ما يزيد عن 30 شجرة زيتون معمرة فى خربة أم العرايس، تعود ملكيتها لعائلة عبد ربه.

واستنكر الجبور ممارسات المستوطنين المدعومة من قبل سلطات الاحتلال، واعتداءاتهم المتواصلة بحق المواطنين فى خرب وقرى مسافر يطا التى تطال كافة القطاعات الزراعية، والتعليمية والصحية بهدف خلق واقع مرير على حياة سكانها لإجبارهم على الرحيل بغية سرقة المزيد من أراضيهم لتوسيع المستوطنات التى أقيمت على أراضى المواطنين وممتلكاتهم.

أ ش أ

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