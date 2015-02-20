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هيئة الموانئ البرية: عودة 6 آلاف مصري من ليبيا والإجراءات الأمنية سبب تأخر دخولهم

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هيئة الموانئ البرية: عودة 6 آلاف مصري من ليبيا والإجراءات الأمنية سبب تأخر دخولهم هيئة الموانئ البرية: عودة 6 آلاف مصري من ليبيا والإجراءات الأمنية سبب تأخر دخولهم

أرشيفية

قال اللواء جمال حجازي رئيس هيئة الموانئ البرية، إن عددا من المصريين العائدين من ليبيا عبر معبر السلوم بلغ عددهم 6 آلاف شخص بينهم 2200 شخص عادوا خلال الـ 24 ساعة الماضية رغم سوء الأحوال الجوية، موضحاً أن هذا العدد هو الأكبر.

وأرجع حجازي, خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحياة اليوم مع الاعلامي عمرو عبدالحميد، السبب في تأخر دخول المصريين إلى ، إلى أن أكثر من 50% من العائدين دخلوا ليبيا بطريقة غير شرعية ودون أي أوراق ولذلك يجب على الأجهزة الأمنية التحقق من شخصيتهم أولاً.

وأشاد رئيس هيئة الموانئ، بدور وزارة الداخلية التي وفرت أضعاف عدد أفراد الأمن على المعبر وذلك للإسراع في التحقق من شخصية المصريين العائدين.

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