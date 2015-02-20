استبعاد 5 مرشحين بالمنوفية لتعاطيهم المخدرات ومعاناتهم من اضطرابات نفسية

قالت الدكتورة هناء سرور وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية، اليوم الجمعة، أنه تم تسليم جميع النتائج الطبية للمرشحين بدوائر المحافظة الى اللجنة العليا للانتخابات وتسليم نسخة للمرشحين، مشيرة إلى أنه تم استبعاد اثنين من المرشحين بسبب معاناتهم من اضطرابات نفسية و3 أخرين بسبب كشف المخدرات والمسكرات.

وأضافت فى تصريحات صحفية، أنه من بين المستبعدين سيدتين لتعاطيهم المخدرات ومعاناتهم من اضطرابات نفسية وعصبية وترددهم على مستشفيات الصحة النفسية .

وأشارت إلى أن نحو 303 مرشح أجروا الكشف الطبى للتقديم للانتخابات البرلمانية بدوائر المحافظة بينهم 71 بمستشفى الباجور العام و232 بمستشفى شبين الكوم التعليمى .