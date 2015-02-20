“فابيوس”: وزراء خارجية “مجموعة نورماندي” يجتمعون في باريس الثلاثاء المقبل

صرح وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس، بأن وزراء خارجية ألمانيا وروسيا وأوكرانيا سيبحثون يوم الثلاثاء المقبل، في باريس، آخر تطورات الأوضاع في شرق أوكرانيا.

وأكد “فابيوس”أن هذا الاجتماع سيعقد صباح يوم الثلاثاء المقبل، بمقر وزارة الخارجية الفرنسية، بطلب من رؤساء دول وحكومات فرنسا وألمانيا وروسيا وأوكرانيا.

وكان الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، قد شددا في مؤتمر صحفي بالإليزيه اليوم على ضرورة تطبيق اتفاقات مينسك كاملة وليس غيرها، كما تعهدا بأن يتم العمل على احترام اتفاقات مينسك في إطار مجموعة “نورماندي”.

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