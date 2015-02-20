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توقف الملاحة الجوية بمطار الكويت بسبب عاصفة رملية

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توقف الملاحة الجوية بمطار الكويت بسبب عاصفة رملية توقف الملاحة الجوية بمطار الكويت بسبب عاصفة رملية
أعلنت الإدارة العامة للطيران المدنى الكويتى إيقاف حركة الملاحة الجوية فى مطار الكويت الدولى بسبب تدنى مستوى الرؤية من جراء العاصفة الرملية التى تجتاح البلاد حاليا.

وقال مدير إدارة العمليات فى مطار الكويت الدولى المهندس صالح الفداغي، فى تصريحات اليوم "الجمعة" إن العاصفة الرملية أدت إلى انخفاض مستوى الرؤية إلى 200 متر مما استدعى إيقاف حركة الطائرات حتى تحسن مستوى الرؤية وانحسار العاصفة.

وأشار الفداغى إلى أن الرؤية المسموح بها فى الإقلاع والهبوط تتراوح ما بين 300 متر و 500 متر وذلك حسب طراز الطائرة.

وكانت إدارة الأرصاد الجوية توقعت أمس دخول كتلة هوائية باردة للكويت بعد ظهر اليوم تكون مثيرة للغبار.
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