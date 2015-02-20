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العثور على قنبلة هيكلية بجوار استراحة ضباط مباحث وادى النطرون

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العثور على قنبلة هيكلية بجوار استراحة ضباط مباحث وادى النطرون العثور على قنبلة هيكلية بجوار استراحة ضباط مباحث وادى النطرون
سادت حالة من الذعر والخوف مساء اليوم، بين أهالى وادى النطرون بعد العثور على جسم غريب قرب استراحة ضباط مباحث المركز بمنطقة الرست هاوس، وبفحصه تبين أنه قنبلة هيكلية.

وبإخطار اللواء محمد فتحى إسماعيل، مدير أمن البحيرة، انتقلت القيادات الأمنية وقوات إدارة الحماية المدنية وخبراء المفرقعات، وأقامت كردونا أمنيا، وبالفحص تبين وجود كيس بلاستيك أسود اللون على مسافة 5 أمتار من المنطقة السكنية، بداخله ماسورة بلاستيك قطرها 6 بوصات وطولها 40 سم مغلقة من الجانبين ويخرج منها أسلاك كهربائية، فتم التعامل معها وتشتيتها بمدفع المياه بعد اتخاذ الاحتياطات المناسبة، وتبين عدم احتوائها على مواد مفرقعة.

وتم ندب خبراء قسم الأدلة الجنائية لمعاينة موقع الحادث فنيا، وتحرر بالواقعة المحضر 351 إدارى المركز لسنة 2015.

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مصر 365