تقرير لجنة التحقيق الدولية بشأن سوريا يظهر معاناة المدنيين من جميع أطراف الصراع

دعا تقرير اللجنة الدولية المعنية بالتحقيق في الانتهاكات في سوريا اليوم، إلى الانتباه العاجل للجرائم المروعة التي لا تزال ترتكب ضد الشعب السوري، مشيرا إلى أن أصوات الضحايا تضيع وسط أهوال الصراع الذي اقترب من عامه الخامس.

وهذا هو التقرير التاسع الصادر عن اللجنة الدولية، التي تضم كل من رئيس اللجنة باولو سيرجيو بينيرو، والسيدة كارين أبو زيد والسيدة كارلا ديل بونتي والسيد فيتيت مونتاربورن، وقد اعتمد على أكثر من ثلاثة آلاف مقابلة مع ضحايا وشهود عيان داخل وخارج البلاد، تم جمعها منذ سبتمبر عام 2011.

وفي هذا الشأن، قال رولاندو غوميز من المفوضية السامية لحقوق الإنسان في جنيف رسم التقرير انتهاكات حقوق الإنسان المختلفة، على مدار الصراع منذ مارس 2011 حتى يناير 2015.

المفوضون الأربعة حاليا في نيويورك، لإحاطة مجلس الأمن، وسيعود كل من المفوضين إلى جنيف في السابع عشر من مارس لتقديم التقرير لمجلس حقوق الإنسان وعقد مؤتمر صحفي.

وأشار التقرير إلى أن المدنيين هم الذين تحملوا العبء الأكبر من المعاناة من قبل جميع الأطراف المتحاربة، حيث قتل مئات الآلاف من السوريين، وفر نصف سكان البلاد من منازلهم،ليصبحوا لاجئين أو مشردين داخليا حسب ما ذكر مركز أنباء الأمم المتحدة.

كما تم استهداف الرجال في سن القتال والنساء والأطفال والمعتقلين والمرضى والجرحى والعاملين في المجال الطبي والإنساني والمشردين.

وأكد التقرير على الحاجة إلى العمل الدولي والمستدام لإيجاد حل سياسي لوقف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وكسر حلقة الإفلات من العقاب المستعصية على ما يبدو.