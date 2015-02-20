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الخارجية: تأكدنا من وفاة مصريين في تفجيرات مدينة القبة الليبية

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الخارجية: تأكدنا من وفاة مصريين في تفجيرات مدينة القبة الليبية الخارجية: تأكدنا من وفاة مصريين في تفجيرات مدينة القبة الليبية

 

السفير-بدر-عبد-العاطي

قال السفير بدر عبد العاطي، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن الانفجارات التي شهدتها مدينة القبة الليبية، أسفرت عن وفاة 2 مصرييين وهم “عادل فرج” و”محمد عبد النبي”، وجار التنسيق مع السلطات الليبية لنقل جثامينهم إلى .

وأضاف عبد العاطي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحياة اليوم مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، أن هناك تنسيقًا كاملًا بين مصر وتونس لإجلاء المصريين من ليبيا، مشيراً إلى أنه من المقرر وصول مساء اليوم طائرة تابعة لمصر للطيران وعلى متنها 180 مصريًا.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية أن الوزارة لديها خطط للتعامل مع تطورات الموقف في ليبيا، ومن بينها خطة لنقل المصريين الراغبين في العودة لمصر.

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