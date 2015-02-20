أستاذ طب نفسي بجامعة القاهرة: عرض فيديوهات داعش على الأطفال يدفعهم لاستخدام العنف

قال الدكتور يسري عبدالمحسن، أستاذ الطب النفسي بجامعة القاهرة، إن عرض فيديو داعش الأخير لذبح الـ21 مصريًا في ليبيا له تأثير سلبي على الأطفال قد يدفعهم لاستخدام العنف خاصة وأن هذه الفيديوهات تظهر مرتكبي هذه الأعمال الإرهابية على أنهم أبطال.

وطالب أستاذ الطب النفسي بجامعة القاهرة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحياة اليوم مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، أولياء الأمور بمنع أطفالهم من مشاهدة فيديوهات عنف داعش والتنظيمات الإرهابية لأنها لها تأثير سلبي عليهم وقد تؤدي إلى انتشار الجريمة وتقليدهم لتلك المشاهد الدموية.