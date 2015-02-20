آمبر روز تهاجم الشقيقات كردشيان وكلويه تردّ

هاجمت مغنية الهيب هوب الأمريكية Amber Rose عائلة Kardashian، واصفة تصرفات الشقيقات بالـ "غير مسؤولة".

Rose البالغة من العمر 30 عاماً، والتي انفصلت منذ فترة عن زوجها Wiz Khalifa، انتقدت علاقة Kylie Jenner بالمغني Tayga قائلة: " Kylie تبدو كالطفلة التي تحتاج الذهاب إلى فراشها في السابعة مساءً، وعلاقتهما غير موفقة، وعلى Tayga أن يشعر بالخجل والأسف لتركه أمّ ابنته وابنته، ليذهب إلى فتاة لم تتعدَّ الـ17 عاماً".

وقد أثار هذا التصريح الهجومي غضب Khloe، التي ادّعت أنها لا تأبه لكلام Amber، واكتفت بالقول عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "نحن نثق في أنفسنا تماماً، ولم يعننا ما تقوله Amber.

يشار إلى أن Amber Rose عاشت في السابق علاقة عاطفية مع النجم Kanye West أي زوج Kim Kardashian ، وبالتالي فقد يكون هذا التصريح دليل غيرة، خصوصاً وأن Rose حاولت في الفترة الماضية التواعد مجدداً مع West، إلا أنه لم يفسح لها المجال.