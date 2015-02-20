إرجاء انطلاق "حديث البلد" للمرة الثالثة دون إعلام المشاهدين

للمرة الثالثة يتم إرجاء عرض برنامج "حديث البلد"، ولكن دون إعلام المشاهدين بذلك. وأشارت بعض المصادر المقربة من الإعلامية منى أبو حمزة، أن الموعد الجديد للبرنامج سيكون في 26 شباط\فبراير الجاري، وأن سبب التأخير يعود الى التعديلات التي تم إجراءها على الديكور، وانه تم تصوير الحلقة الأولى من الموسم الجديد، خلال الأسبوع الماضي.

الموعد الأخير الذي حدد لعرض البرنامج كان في 19 شباط\ فبراير، أي ليلة الأمس، وتم الترويج للحلقة على أن ميريام فارس ستكون ضيفة الموسم الجديد، التي سوف تتحدث لأول مرة وبشكل مفصل ومسهب، عن ألبومها الاخير "أمان" كما ستتطرق إلى بعض الأمور الشخصية التي تتعلق بزواجها.

يشار إلى أنه تم الاتفاق مع الفنان طوني شمعون لكي يكون صديق البرنامج، بعد أن غادر الممثل ميشال أبو سليمان محطة "أم تي في" وانتقل الى تلفزيون المستقبل، الذي يطل عبر شاشته ويقدم برنامجاً خاصاً به.